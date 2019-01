Valle d'Aosta, al via la prenotazione on line di visite ed esami specialistici

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Da domani, 9 gennaio, sarà possibile prenotare on line numerosi esami e diversi tipi di visite specialistiche attraverso il Fascicolo sanitario elettronico grazie ad una nuova funzione. A comunicarlo è l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

Dalla home page del portale del Fascicolo i cittadini potranno accedere al Cup on line e pagare il ticket sanitario, attraverso il servizio PagoPA. E nel caso la prestazione richiesta non fosse ancora inserita nell'elenco di quelle prenotabili tramite Fse, l'utente potrà inoltrare automaticamente le informazioni al servizio di Cup telefonico e, per velocizzare la procedura, specificare soltanto il numero di ticket assegnato.

Non è tutto: le prenotazioni potranno essere effettuate anche tramite smartphone o tablet scaricando l'app Health VdA, sviluppata da Inva e disponibile già dallo scorso dicembre. L'app consente inoltre di reperire informazioni sulla posizione e gli orari di apertura delle farmacie, sui recapiti dei medici e sulle strutture sanitarie oltre che i documenti contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico.



C.R.