Rifiuti, Chatrian: entro 2020 tariffa in tutta la Valle d'Aosta

AOSTA. Applicare la tariffa "a consumo" per il servizio dei rifiuti in tutta la Valle d'Aosta entro il 2020 è l'obiettivo riferito dall'assessore regionale all'ambiente, Alberto Chatrian, in una audizione in Commissione Assetto del territorio del Consiglio regionale.

L'annuncio è arrivato nello stesso giorno in cui l'omologo del Comune di Aosta, Delio Donzel, comunicava la medesima rivoluzione già per il 2019 per la città capoluogo. «Ho appreso con soddisfazione che il Comune di Aosta passerà da tassa a tariffa già nel 2019», il commento di Chatrian.

L'assessore regionale ha riferito in Commissione anche della riduzione del numero di SubAto che da nove passeranno a cinque entro quest'anno.

