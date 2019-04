Aosta, attivato un ambulatorio per i bambini podalici

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha attivato un ambulatorio dedicato alle gravidanze con feti che si presentano in posizione podalica. Grazie a questo servizio, attivato nell'ambito del progetto "Percorso nascita regionale", si intende ridurre il ricorso al parto cesareo.

Livio Leo, direttore della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, spiega: «Il tasso dei bambini che, al termine della gravidanza, si presenta podalico, cioè con il sederino in basso e la testa in alto, è del 4%. In molte strutture italiane questa posizione costituisce ancora oggi un’indicazione per il cesareo eppure, l'alternativa esiste: il rivolgimento manuale, una manovra semplice e sicura per la mamma e per il piccolo».

«Lo scopo di questa manovra - continua il dottor Leo - è quello di trasformare, prima dell'inizio del travaglio, una presentazione podalica o trasversa in presentazione cefalica, in modo da poter dare la possibilità di un parto naturale in quei casi in cui il taglio cesareo è consigliato. La manovra generalmente è poco dolorosa e può essere interrotta in qualunque momento».

Il servizio viene erogato a titolo gratuito e senza impegnativa in regime di day hospital presso l'ospedale Beauregard di Aosta. È richiesto un contatto telefonico con la coordinatrice ostetrica Stefania Fazari (tel 0165.54.55.14).

C.R.