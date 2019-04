Mille e una domande sull'oncologia: ad Aosta incontro aperto al pubblico

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. È aperto al pubblico l'incontro che l'Azienda Usl della Valle d'Aosta organizza il prossimo 11 aprile ad Aosta dal titolo "Mille e una domande sull'oncologia". Si tratta del secondo appuntamento organizzato sul tema dopo quello di marzo dedicato alla "Oncologia in rosa".

L'11 aprile i relatori cercheranno di far comprendere e conoscere meglio la malattia del secolo. Interverranno la dottoressa Giulia Courthod ("Come si sviluppa un tumore? Quali sono le cause? Come possiamo prevenirlo?"), il dottor Angelo Battaglia ("Chemioterapia, terapie bersaglio e immunoterapia: come funzionano le nuove armi per combattere il cancro?"), le dottoresse Genny Jocollé e Cristina Baré ("Cos’è la ricerca clinica? Come si sviluppano i nuovi farmaci? Cosa significa partecipare ad una sperimentazione?").

L'incontro avrà luogo alle ore 21 presso la sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

Il successivo appuntamento sul tema, "Prevenzione in oncologia: la sfida possibile", si svolgerà il 6 giugno sempre ad Aosta.

C.R.