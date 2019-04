Ricostituito l'Osservatorio sui rifiuti della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il governo valdostano oggi ha deciso di ricostituire l'Osservatorio regionale sui rifiuti che era decaduto con la fine del 2018.

L'esecutivo ha nominato i componenti a partire dall'assessore regionale competente Albert Chatrian, dalla responsabile della struttura competente Ines Mancuso e dal responsabile dell'Arpa Lorenzo Frassy.

Ne fanno parte anche i rappresentanti designati dagli enti locali Delio Donzel (Comune di Aosta), Joël Creton e Battistino Delchioz (Unités des Communes); i responsabili dei SubATO Marco Framarin, Damiano Rossi e Mattia Caliano; i rappresentanti delle imprese che gestiscono gli impianti di smaltimento ed il servizio raccolta e trasporto Piero Bal, Jean-Louis Quendoz e Giovanni Cattaneo; Enrico Slaverio in rappresentanza dei produttori di rifiuti non domestici; Luca Pezzuolo in rappresentanza degli Ordini, Collegi e Albi professionali valdostani; Lorenzo Palma e Sara Villanova in rappresentanza rispettivamente delle associazioni ambientalistiche e delle associazioni dei consumatori.

Infine è stato nominato Giorgio Ghiringhelli, tecnico con esperienza in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nella gestione economica dei rifiuti.

