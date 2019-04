Valle d'Aosta, più fondi per i consorzi di miglioramento fondiario

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il governo regionale ha deciso di aumentare i fondi per i contributi che contribuiscono a realizzare interventi di manutenzione straordinaria da parte dei consorzi di miglioramento fondiario della Valle d'Aosta.

Con una delibera approvata ieri la giunta ha messo a disposizione 1,7 milioni di euro sul triennio contro i 400.000 euro prima previsti.

"Questa azione - commenta l'assessore Laurent Viérin - si inserisce nell’obiettivo di rilanciare i consorzi di miglioramento fondiario, fondamentali per la tutela del territorio, che negli ultimi anni sono stati penalizzati e che oggi è necessario incoraggiare attraverso semplificazioni, dotazioni finanziarie e una nuova prospettiva di piano di sviluppo sul territorio".

"L'attività di manutenzione e di intervento - aggiunge - costituisce il presupposto per assicurare il regolare svolgimento dell'attività agricola, garantendo la stabilità idrogeologica dei terreni e dell'ambiente, con evidenti ricadute positive in termini di sicurezza per gli stessi agricoltori, per gli animali e per le strutture".

E.G.