Valle d'Aosta, si avvicina il Save the Frogs Day 2019

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Amministrazione regionale organizza anche in Valle d'Aosta il "Save the Frogs Day 2019", giornata dedicata alla salvaguardia di rospi e rane.

Nata undici anni fa, la giornata in Italia è promossa dalla Societas Herpetologica Italica dal 26 al 30 aprile, il Save the Frogs Day con l'intento a fare conoscere il mondo di questi particolari animali dalla doppia vita acquatica e terrestre. Nella nostra regione la Struttura Flora e Fauna dell'assessorato regionale all'ambiente sta predisponendo un'operazione di recupero e liberazione dei girini di rospo e di rana tramite volontari.

I partecipanti dovranno prenotarsi alla segreteria della Struttura Flora e Fauna e, una volta registrati, si potranno successivamente recare, muniti di retino e di eventuali contenitori con tappo, nella giornata di sabato 27 aprile, alle 9.30 all'ingresso del laghetto della pesca sportiva di Villeneuve in località Chavonne, dove il responsabile di queste operazioni in Valle d'Aosta, l'educatore ambientale Ronni Bessi, li informerà sulle modalità di comportamento da tenere e su come procedere al salvataggio degli animali.

I volontari - spiega l'assessorato - provvederanno al recupero sia di girini di rospo che di rana temporaria nati qualche settimana prima e che altrimenti sarebbero destinati a una sicura morte. Una volta terminata questa operazione i volontari si trasferiranno al vicino vivaio regionale di Quart dove i girini recuperati verranno rilasciati nella zona umida artificiale (aula verde “l'étang”) che da anni ospita vari anfibi salvati in diverse occasioni e che da tempo è divenuta una zona di riproduzione. Seguirà da parte di Ronni Bessi una presentazione animata della figura dell'erpetologo e delle caratteristiche di questa aula verde che accoglie ogni anno diverse scolaresche.

La partecipazione è libera e gratuita e aperta anche ai minorenni che dovranno essere accompagnati e seguiti da un parente adulto.

C.R.