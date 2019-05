Valle d'Aosta, l'Osservatorio regionale sui rifiuti si è reinsediato

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Dopo essere rimasto fermo per quasi due anni, l'Osservatorio regionale sui rifiuti da poco ricostituito si è insediato ieri, 3 maggio.

Durante questa prima riunione l'organismo ha deciso di attivare dei gruppi di lavoro per analizzare gli argomenti prioritari del prossimo triennio come per esempio l'attivazione dello Sportello informativo sui rifiuti e la riorganizzazione dei servizi di gestione nei nuovi SubATO della Valle d'Aosta per rispettare le scadenze imposte dall'Unione Europea in particolare sul recupero degli inerti.

L'Osservatorio tornerà a riunirsi il 31 maggio per formalizzare la costituzione di questi gruppi di lavoro.

redazione