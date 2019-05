8 Maggio, pioggia e neve sulla Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Dopo i giorni caratterizzati da venti forti e freddi, questa particolare primavera 2019 riserva per le prossime ore pioggia e neve a quote anche medio-basse.

Le previsioni meteo del Centro funzionale regionale indicano per oggi, 8 maggio, precipitazioni diffuse sul territorio regionale e tratti intense nel settore nord-occidentale sin dalla mattina. La quota della neve è in discesa fino a 1.300 / 1.500 metri, ma localmente questo limite può essere anche più basso. Le precipitazioni diventeranno moderate nel corso della giornata e si attenueranno nella notte.

Le temperature minime sono in lieve aumento e le massime in calo. Lo zero termico si attesta tra 1.700 e 2.100 metri di quota.

Domani, 9 maggio, la situazione dovrebbe migliorare. Sono previste ancora precipitazioni al mattino presto, poi parziali aperture fino a cielo nuvoloso con ancora deboli precipitazioni sulle zone di confine estero.

redazione