Sanità, Regione Valle d'Aosta finanzia 8 borse di studio per formazione specialistica

AOSTA. Il governo valdostano ha stanziato quasi un milione di euro per finanziare delle borse di studio per la formazione di medici che prenderanno servizio in Valle d'Aosta al termine del percorso di specializzazione.

Il contributo erogato copre otto contratti di formazione (il doppio rispetto al passato) da attivare presso l'Università degli Studi di Torino per le specializzazioni in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; ginecologia e ostetricia; malattie dell'apparato cardiovascolare; medicina d'emergenza-urgenza; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; pediatria e psichiatria.

Le otto borse di studio «rappresentano un tassello fondamentale per dare risposte concrete alla carenza delle figure mediche e permetteranno di formare specialisti che saranno poi vincolati per un periodo minimo di cinque anni a prestare servizio presso l'Azienda Usl della Valle d'Aosta», spiega l'assessore alla Sanità, Mauro Baccega.

I candidati interessati che rispettano i requisiti (residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni e iscrizione all'Ordine reginale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri) possono iscriversi on line tramite il portale Universitaly. La procedura si chiuderà il 21 maggio alle ore 15.

Clara Rossi