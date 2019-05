Aosta, studenti a scuola di prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Per raggiungere l'obiettivo di vivere una vita sana l'aspetto della prevenzione assume un'importanza sempre maggiore. Fondamentale in tal senso è la conoscenza: sapere quali sono i comportamenti più a rischio aiuta a non compromettere la propria salute.

Con questo obiettivo, l'Associazione Alma di Aosta ha incontrato un gruppo di studenti delle scuole Eugenia Martinet di Aosta per una lezione dedicata alle malattie a trasmissione sessuale, un tema particolarmente delicato per i giovani. In cattedra, per l'occasione, c'era il dottor Franco Brinato, presidente dell'Alma e dirigente medico dell'ospedale U. Parini, che ha parlato dei rischi responsabili della diffusioni delle malattie infettive - rapporti sessuali precoci e non protetti, prostituzione, rapporti con partner sconosciuti - e della loro diffusione in Italia e nel mondo.

Ai ragazzi il dott. Brinato ha spiegato quali sono le principali malattie trasmissibili sessualmente - Aids, sifilide, papilloma virus, candida, clamidia, epatite B e C - e come queste si trasmettono, come si prevengono e quali test diagnostici possono essere effettuati dopo un rapporto a rischio. Una parte della lezione inoltre è stata dedicata alle conseguenze delle malattie veneree prima e durante la gravidanza ed agli effetti sui nascituri.

