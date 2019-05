Un nuovo ecotomografo per il reparto di Pediatria del Beauregard

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il reparto di Pediatria e Neonatologia del presidio ospedaliero Beauregard avrà a disposizione tra pochi giorni un nuovo ecotomografo. L'apparecchio sarà consegnato il prossimo 5 giugno dai consiglieri regionali del M5s.

Maria Rita Gallina, direttrice della struttura complessa del reparto, spiega: «Si tratta di un apparecchio tecnologicamente molto avanzato che è dotato di sonde specifiche pediatriche e neonatali utilizzabili per l’ecocardiogramma, l'ecografia delle anche e per la diagnostica a livello encefalico e polmonare. L’impiego di questo strumento ci permetterà di eseguire esami per specifiche patologie neonatali ed infantili direttamente nei reparti di Patologia neonatale e di Pediatria, con minor disagio per i nostri piccoli pazienti».

«Esprimiamo, naturalmente, il nostro apprezzamento e il plauso per questa generosa e importante iniziativa», aggiunge.

E.G.