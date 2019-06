Meteo, caldo anomalo fino a venerdì sulla Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Le giornate di caldo anomalo previste per questa settimana sono arrivate. L'anticiclone africano giunto sulla Valle d'Aosta avrà effetto ancora per qualche giorno con temperature che continueranno a salire almeno fino a venerdì e poi nel week end diminuiranno lievemente.

Nei prossimi giorni durante le ore diurne la temperatura percepita potrà superare i 36° C e mentre di notte rimarrà superiore ai 20°. I soggetti più a rischio in queste condizioni sono neonati, bambini, anziani e malati, specialmente coloro che soffrono di patologie cardiovascolari e respiratorie.

Per tutti, e ancora di più per le persone a rischio, valgono alcuni consigli per proteggersi dal caldo: evitare l'esposizione all'aria aperta nelle ore più calde della giornata, schermare vetri e finestre per mantenere il più possibile freschi gli ambienti interni, bere molta acqua, evitare alcolici e bibite molto fredde, consumare pasti leggeri con tanta frutta e verdura.

Per coloro che abitano da soli, soprattutto per gli anziani, si suggerisce di mantenere un contatto giornaliero con una persona di fiducia.

Clara Rossi