Sanità, Azienda Usl Valle d'Aosta pubblica 8 bandi di assunzione

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha bandito una serie di concorsi pubblici in scadenza nel mese di luglio per assumere tredici medici specialisti a tempo indeterminato.

I bandi riguardano tre specialisti in ortopedia e traumatologia, due specialisti in ostetrica e ginecologia, due in medicina trasfusionale, due in igiene e sanità pubblica, uno in oculistica, uno in urologia, uno in medicina legale ed uno appartenente all'area della sanità pubblica da assegnare alla Direzione medicina di presidio ospedaliero.

«Si tratta - dice il commissario Angelo Pescarmona - di una serie importante e concreta di incarichi dirigenziali a tempo indeterminato che rispondono alle immediate esigenze di completamento della struttura organizzativa dirigenziale aziendale. Questi bandi credo rispondano anche alle aspettative per i dirigenti medici di trovare una collocazione stabile in un'Azienda strutturata dove portare avanti realmente l'attività professionale in un ambiente in cui si può concretizzare una stretta collaborazione tra Ospedale e Territorio mettendo al centro la presa in carico delle esigenze sanitarie del cittadino».

Il termine per la presentazione delle domande per tutti i bandi di concorso è fissato per il 18 luglio 2019.

Elena Giovinazzo