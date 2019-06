Meteo, Aosta brucia: tra oggi e venerdì il picco termico

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. Temperature superiori ai 35° C lungo la vallata centrale con punte di 36.7° a Morgex Capoluogo e 36.6° a Champdepraz: sono i dati rilevati alle ore 14 di oggi dalle stazioni meteorologiche collocate nei diversi comuni della Valle d'Aosta. Temperature alte quindi, ma non ancora abbastanza per raggiungere il record storico di 38.7° C registrato nell'agosto 2017 a Saint-Christophe.

Se il fondo valle boccheggia, nemmeno le quote più alte garantiscono un po' di frescura: ai 1.613 metri di Gimillian (Cogne) 30.7°; ai 2.430 metri di località La Grande Tête (La Thuile) 21.4°; a Courmayeur Dolonne 34.3°, in Val Veny ed in Val Ferret rispettivamente 24.1° e 26.5°. Ancora, alla stazione di Cime Bianche a 3.100 metri si registrano 14.8° mentre al Colle del Gran San Bernardo, quota 2.360, la colonnina segna 21.6°.

Il picco termico è atteso tra oggi e domani, venerdì, quando al caldo anomalo contribuirà anche il foehn. Lo zero termico è atteso intorno ai 4.700 gradi.

