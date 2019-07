All'ospedale di Aosta un nuovo laser per le patologie di testa e collo

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un nuovo macchinario è operativo all'ospedale U. Parini di Aosta per il trattamento di alcune patologie della testa e del collo, incluse quelle oncologiche. Si tratta di un laser all'avanguardia in uso dalla struttura di Otorinolaringoiatria dalla prima settimana di luglio e testata già ad aprile.

Grazie all'estrema precisione del laser, l'apparecchiatura consente di trattare patologie oncologiche della laringe, dell'orofaringe e della cute. I pazienti non si devono sottoporre alle procedure invasive finora praticate (come la demolizione della mandibola) perché li macchinario è dotato di una fibra flessibile che consente l'accesso alla zona da trattare attraverso il cavo orale.

Antonella de Stefani, direttrice di Otorinolaringoiatria, spiega: «Questo laser, impiegato nel trattamento delle patologie oncologiche delle alte vie aeree, può essere utilizzato anche in altre situazioni con il vantaggio di poter limitare, in determinati casi, il ricorso a trattamenti più aggressivi. I vantaggi per il paziente, sia in fase operatoria sia in fase post operatoria e di recupero, sono evidenti. Inoltre - prosegue la dottoressa - è importante sottolineare che grazie a questa specifica dotazione del laser (fibra flessibile), in uso al momento in Piemonte solo al Centro oncologico di Candiolo e all'ospedale Mauriziano di Torino, sarà possibile offrire ai pazienti valdostani prestazioni che fino ad oggi venivano erogate fuori Valle.

«La struttura di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Parini rappresenta un punto di riferimento per i pazienti di tutta la Regione - aggiunge la direttrice - e per questo motivo la nostra attenzione e la nostra cura va nel segno dell’implementazione e del continuo miglioramento dei servizi».

Marco Camilli