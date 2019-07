Apicoltura, predisposto il piano anti Varroa 2019 per la Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Amministrazione regionale e l'Azienda Usl della Valle d'Aosta hanno predisposto il piano di lotta alla Varroa per il 2019, secondo quanto previsto da un'ordinanza del presidente della Regione dell'aprile 2016.

Sul mercato sono disponibili diversi prodotti varroicidi registrati, ciascuno dei quali presenta pregi e limiti legati alle metodiche di utilizzo e alle caratteristiche del principio attivo contenuto: sarà l'apicoltore a dover scegliere la tecnica e il prodotto più idonei, in funzione della gestione degli alveari impostata e in base alle caratteristiche climatiche delle proprie postazioni.

Maggiori indicazioni relative alle tecniche proposte e validate in Valle d'Aosta, nonché l'elenco dei prodotti autorizzati dal Ministero della Salute per l'anno 2019 sono consultabili sui siti internet della Regione e dell'Ausl.

Per ulteriori specifiche circa i trattamenti gli apicoltori possono inoltre rivolgersi agli uffici di competenza: Livio Carlin (tecnico Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali) ai numeri 0165 275298 - 366 5622363 oppure al dottor Claudio Roullet (Veterinario S. C. Igiene Allevamenti, Dipartimento di Prevenzione AUSL Valle d'Aosta, referente regionale per l'apicoltura) ai numeri 0165 764612 – 335 8725013.

redazione