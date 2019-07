Health VdA, Baccega risponde alle critiche: necessario periodo di sperimentazione

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sono circa duemila gli utenti che hanno finora installato l'app Health VdA che consente di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico e di usufruire di diversi servizi tra cui le prenotazioni on line ed il pagamento dei ticket.

Il dato è stato reso noto dall'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega in risposta ad alcune dichiarazioni del consigliere regionale del M5s Luciano Mossa che l'ha definita inutile.

"Le prestazioni prenotate in ambiente online - spiega Baccega - sono state 474, di cui 313 per esami di laboratorio e 161 per visite specialistiche. In particolare è interessante rilevare l’evoluzione del numero di utenti che hanno installato l'app che dall'avvio di dicembre 2018 ad oggi è andato via via crescendo". L'assessore aggiunge che "come per tutti gli strumenti innovativi è necessario un periodo di sperimentazione iniziale e gli utenti devono mano a mano prendere confidenza con il nuovo strumento".

Infine l'assessore Baccega precisa che l'app "non è costata 204mila euro, in quanto con tale cifra è stata destinata alla realizzazione di diverse attività, quali l’estensione delle varie tipologie dei documenti clinici digitalizzati, lo sviluppo di sistemi di consultazione in mobilità e la realizzazione di un sistema di prenotazione on line".

C.R.