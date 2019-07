Fibromialgia, il Consiglio Valle approva un odg

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta arriva un nuovo input a favore di coloro che soffrono di fibromialgia. L'aula ha infatti approvato una iniziativa che impegna il governo regionale a inserire la patologia nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) aggiuntivi.

Una proposta di legge a firma Lega VdA per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia è ferma da alcuni mesi perché manca il parere di conformità finanziaria. Ancora oggi in Valle d'Aosta la patologia non è tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

"Il mancato riconoscimento del dolore causato dalla malattia e delle conseguenze che questo causa alla persona - si legge nel testo approvato dal Consigli Valle - è uno dei principali motivi di isolamento e di ulteriore sofferenza per le persone colpite da fibromialgia, che vedono compromessa la propria credibilità".

