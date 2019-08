Sanità, Baccega: dallo Stato 4,9 milioni alla Valle d'Aosta per ridurre le liste d'attesa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dallo Stato sono in arrivo 400 milioni di euro a favore delle Regioni nell'ambito dei fondi necessari per ridurre i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Alla Valle d'Aosta sono assegnati 4,9 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

L'annuncio arriva dall'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, che ieri ha partecipato alla riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome. «Nella seduta - riferisce l'assessore - è stato formulato il parere positivo allo schema di decreto del Ministero della Salute concernente il riparto dei fondi stanziati dallo Stato per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Lo schema di decreto è stato inoltre oggetto di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Provincie Autonome nella seduta di oggi».

I trasferimenti alle Regioni sono «somme fondamentali - aggiunge Baccega - per definire progetti e interventi tecnologici necessari alla riduzione dei tempi di attesa, sulla base di obiettivi e indicatori di risultato definiti dal decreto stesso e coerentemente con gli obiettivi del Piano regionale di riduzione dei tempi di attesa approvato nel mese di aprile dalla Giunta regionale». La programmazione degli interventi sarà definita ora con l'Azienda Usl.

Secondo l'assessore lo stanziamento statale rappresenta «un ottimo risultato ottenuto grazie a un intenso lavoro di contrattazione con le altre Regioni, per il quale devo anche ringraziare i tecnici dell’assessorato».

Clara Rossi