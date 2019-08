Assunzioni all'Ausl Valle d'Aosta, "soddisfazione" di Baccega e Pescarmona

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Il fatto di poter impiegare ben 17 nuove risorse all'interno delle strutture in cui vi è maggiore necessità di personale e non solo per la sostituzione del tourn-over ci permetterà di garantire e di mantenere gli standard attuali e di aumentare ulteriormente la qualità dei servizi erogati". È quanto si legge in una nota dell'assessore regionale alla sanità e del commissario dell'Ausl Valle d'Aosta a proposito dell'assunzione di nuovi coadiutori amministrativi esperti nell'azienda sanitaria.

La procedura porterà all'esaurimento della graduatoria in corso riferita al 2015.

"Siamo molto soddisfatti per queste assunzioni a tempo indeterminato - dichiara l'assessore Baccega - in quanto i nuovi dipendenti saranno collocati presso le strutture e i servizi più carenti di personale. Inoltre, nel 2020 sarà programmato un nuovo concorso per l’inserimento di ulteriore personale".

I nuovi assunti, aggiunge il commissario Pescarmona, "saranno integrati subito e immediatamente operativi".

