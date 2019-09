Baccega: al lavoro per attirare medici in Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Invogliare i medici a scegliere la Valle d'Aosta per contribuire a risolvere il problema della carenza di personale è l'obiettivo di una nuova legge annunciata oggi dall'assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega.

In occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi direttori di Cardiologia, Paolo Scacciatella, e di Nefrologia, Massimo Manes, l'assessore ha spiegato che il governo regionale sta «lavorando ad un disegno di legge per portare l'Usl della Valle d'Aosta e l'intero sistema sanitario valdostano a essere maggiormente attrattivo. E' un progetto - ha aggiunto l'assessore - su cui contiamo molto».

Nel frattempo, per coprire i posti vuoti, l'assessore ha spiegato che sta procedendo «con precisione il percorso intrapreso con i concorsi, per 18 posti in totale, per rafforzare le situazioni di criticità».

