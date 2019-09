Incontri con i medici per la campagna di prevenzione dei tumori di testa e collo

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta aderisce alla campagna di informazione e prevenzione dedicata ai tumori alla testa ed al collo organizzata dall'Aiocc - Associazione italiana Oncologia Cervico Cefalica e patrocinata dal Ministero della Salute.

Per l'occasione i medici otorinolaringoiatri incontreranno gli utenti presso il Centro Accoglienza e Servizi dell'ospedale regionale U. Parini di Aosta (ambulatorio 27 della "piastra") nei giorni di lunedì 16, martedì 17, giovedì 19 e venerdì 20 settembre dalle ore 14 alle ore 15.

La dott.ssa Antonella De Stefani, direttore della struttura di Otorinolaringoiatria e socio fondatore dell'Aiocc, spiega: «Diffondere la cultura della salute per una parte del corpo, la testa e il collo, sede di importanti funzioni come quelle respiratoria, deglutitoria, fonatoria è indispensabile per far avvicinare le persone senza la paura che le blocchi e con il rischio che poi giungano a noi quando la malattia è in fase avanzata».

Ogni anno in Italia sono 10.000 i nuovi casi di tumore alla testa ed al collo. La diagnosi precoce è fondamentale.

Clara Rossi