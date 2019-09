Il futuro del Centro per le famiglie della Valle d'Aosta passa dalla co-progettazione

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato l'avvio di una procedura di co-progettazione per la gestione del Centro per le famiglie nel triennio dal 2020 al 2022.

Rifacendosi all'articolo 55 del codice del Terzo settore, l'Amministrazione regionale intende coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente coinvolti "in quanto - dice l'assessore alla sanità Mauro Baccega - possono mettere in campo capacità di intervento qualificate essendo inseriti in una rete di rapporti di collaborazione, formali e informali, con numerosi soggetti pubblici e privati del territorio che conoscono la comunità nella quale intervengono".

L'avviso di co-progettazione sarà pubblicato sulla home page del sito della Regione. Per le candidature c'è tempo fino alle ore 14 del prossimo 21 ottobre.

redazione