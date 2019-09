Clima, veglia funebre di Legambiente per i ghiacciai delle Alpi Pubblicato: Giovedì, 26 Settembre 2019 15:04

AOSTA. Tre giorni di veglie funebri "per i nostri ghiacciai che stanno scomparendo": l'iniziativa è organizzata da Legambiente in occasione dei Fridays for Future, gli scioperi globali per il clima e l'ambiente.

L'associazione propone diversi requiem nei giorni 27, 28 e 29 settembre con scienziati, artisti, esponenti di associazioni ambientaliste. Uno di questi, il 27 settembre, è dedicato al ghiacciaio del Lys, sul massiccio del Monte Rosa, con Michel Isabellon (Arpa Valle d'Aosta) e Michele Freppaz (Università di Torino) che parleranno della situazione del ghiacciaio da un punto di vista scientifico.

Le altre veglie funebri saranno in Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

redazione