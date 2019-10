Stabile la situazione del ghiacciaio di Planpincieux Pubblicato: Lunedì, 07 Ottobre 2019 16:07

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. La situazione del ghiacciaio di Planpincieux a Courmayeur è rimasta sostanzialmente stabile nel fine settimana e lo è ancora oggi.

L'ultimo bollettino in particolare, riferito ai dati radar delle ultime 24 ore, indica che il settore C, quello situato più a monte, "risulta costante in termini di spostamento rispetto ai dati registrati nelle scorse giornate" ed il "settore B, da 250.000 m3 stimati, registra un andamento costante in termini di spostamento, pari a 45 cm al giorno". Infine la parte più frontale del ghiacciaio "mostra una decelerazione rispetto alle giornate precedenti, facendo registrare uno spostamento pari a 100 cm al giorno".

Il bollettino indica inoltre un piccolo crollo registrato oggi di circa 3.000 metri cubi di materiale "oltre a piccoli crolli di entità trascurabile".

M.C.