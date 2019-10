Due eventi ad Aosta per conoscere il diabete Pubblicato: Lunedì, 28 Ottobre 2019 15:41

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È denominato dia[BE]logue il progetto organizzato dall'Associazione Diabetici Valle d'Aosta e sostenuto dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in occasione del 14 novembre, Giornata Mondiale del Diabete.

L'associazione proporrà due eventi pubblici in programma all'Hôtel des États di piazza Chanoux ad Aosta con l'obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione. Il primo sarà la conferenza "Diabete-Cuore" il 16 novembre alle ore 16.30. I relatori saranno il dottor Giulio Doveri, direttore della struttura complessa di Medicina interna di Aosta e specialista in diabetologia, ed il dottor Paolo Scacciatella, direttore della struttura complessa Cardiologia e UTIC di Aosta, specialista in cardiologia. Il giorno successivo dalle 9 alle 13 ci sarà la possibilità di misurare gratuitamente la glicemia e la pressione arteriosa.

«dia[BE]logue significa "essere diabetici e parlarne" - spiega in occasione della presentazione dell'evento il presidente dell'Associazione diabetici Valle d'Aosta, Piero Scrufari, e la referente del progetto, Antonella Ielasi -: partiamo dalla Giornata mondiale del diabete con due appuntamenti, ma vogliamo dare continuità alle nostre iniziative al fine di puntare il faro sulla comunità diabetica, dare una corretta informazione su di una malattia che è in continuo aumento e che in Valle d'Aosta coinvolge circa 6-7 mila persone».

«L'Ufficio di Presidenza ha sostenuto convintamente questo progetto - aggiunge il vice presidente del Consiglio Valle, Luca Distort - perché le istituzioni hanno il dovere di dialogare con le associazioni, sostenendo le loro attività e le loro campagne di sensibilizzazione, in una dinamica di solidarietà reciproca: noi aiutiamo le associazioni che a loro volta aiutano le persone, concretizzando così un progetto di comunità».

redazione