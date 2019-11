Donazione sangue, tre sedute a novembre a Donnas e Verrès Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 16:29

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

DONNAS. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha organizzato nel mese di novembre tre sedute di donazione del sangue e di emocomponenti in Bassa Valle.

I donatori potranno recarsi giovedì 14 e giovedì 28 novembre presso la sede del poliambulatorio di Donnas (via Roma n° 105) e mercoledì 20 novembre nella sede del consultorio di Verrès (in via A. Crétier n° 7).

"Il calendario delle aperture successive sarà comunicato tempestivamente", fa sapere l'Azienda sanitaria.

Le attività di donazione proseguono anche nella sede di Aosta dal lunedì al sabato negli orari consueti.

redazione