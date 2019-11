Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Valle d'Aosta Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 16:47

AOSTA. È iniziata oggi la campagna di vaccinazione 2019-2020 contro l'influenza organizzata dall'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

Circa 18.000 le dosi sono state acquistate e distribuite ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta e alle strutture ospedaliere centrali e territoriali.

La vaccinazione è consigliata (e offerta gratuitamente) alle persone con più di 65 anni di età, a tutti coloro che soffrono di patologie che possono aumentare il rischio di complicanze da influenza, alle donne tra il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza, ai pazienti ricoverati, ai donatori di sangue ed alle persone che sono a stretto contatto con tutte queste categorie (medici, operatori sanitari o famigliari).

«È bene ricordare che per l'immunizzazione, dal momento della somministrazione del vaccino, occorrono circa quindici giorni - spiega la dottoressa Marina Verardo, direttore della Sc Igiene e Sanità pubblica dell’Usl - e quindi abbiamo programmato la campagna di vaccinazione con termine al 31 dicembre, anche in previsione del fatto che il “picco influenzale” è previsto per la fine dell’anno e per l’inizio del 2020. Notizie diverse da questa, non provenienti da fonti ufficiali, sono da considerarsi non attendibili», precisa.

