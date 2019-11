Convegno ad Aosta sul Codice europeo contro il cancro Pubblicato: Giovedì, 21 Novembre 2019 10:08

AOSTA. "12 Modi per ridurre il rischio di cancro" è il titolo di un convegno che si terrà il prossimo 28 novembre a Palazzo regionale, ad Aosta.

L'evento è dedicato al Codice europeo contro il cancro, un elenco di dodici raccomandazioni basato sulle più recenti evidenze scientifiche che aiuta i cittadini a tutelare la salute.

Il convegno sarà l'occasione per presentare la Rete per la Prevenzione del Piemonte e della Valle d’Aosta a cui collaborano enti e associazioni da anni impegnati nella prevenzione dei tumori. L’iniziativa, promossa dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, darà quindi l'opportunità ai partner del progetto di sostenere e promuovere programmi e interventi per la salute.

Parteciperanno al convegno il presidente della Regione Antonio Fosson, l'assessore alla Sanità Mauro Baccega, il presidente della Fondazione per la Ricerca sul cancro, Salvatore Luberto, l'Azienda Usl e la Rete Oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta.

