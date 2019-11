Sanità, indennità più alte per i tutor in medicina generale Pubblicato: Venerdì, 22 Novembre 2019 15:38

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Via libera del governo valdostano all'aumento dei compensi extra per i tutor che si occupano della formazione triennale in medicina generale. Oggi la giunta ha deliberato l'accordo integrativo regionale con indennità lordi più consistenti con importi che vanno da 220 e a 550 Euro.

«Questo incremento risponde alla difficoltà dell’Azienda Usl a reperire i tutor per seguire gli specializzandi in medicina generale, nonché alla richiesta dei medici di medicina generale di avere un riconoscimento dell’impegno necessario ad offrire una buona qualità di tutoraggio - spiega l'assessore alla sanità Mauro Baccega -. Nell'accordo siglato - aggiunge - è stata inserita anche la possibilità, nelle more della definizione dell’Accordo Collettivo Nazionale, di incrementare fino a un massimo del 30% il limite dei 500 pazienti che possono essere presi in carico dagli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e assegnatari di incarichi convenzionali».

«Entrambe queste modifiche - prosegue l'assessore Baccega - rappresentano un ulteriore tassello delle soluzioni pensate per rendere più attrattivo il sistema sanitario regionale e si uniscono al disegno di legge, attualmente al'attenzione della competente Commissione consiliare, per attrarre nuovi medici da altre regioni così come alle norme inserite nella finanziaria per il prossimo anno per riconoscere maggiori risorse a favore dei medici già in servizio in Valle d’Aosta».

redazione