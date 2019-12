Due bollini rosa per gli ospedali valdostani Parini e Beauregard Pubblicato: Giovedì, 12 Dicembre 2019 13:29

AOSTA. Gli ospedali valdostani Parini e Beauregard mantengono i "bollini rosa", riconoscimenti consegnati dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna per segnalare le strutture sanitarie che riservano un'alta l'attenzione nei confronti delle patologie della donna.

Nel corso della cerimonia organizzata l'11 dicembre a Roma, l'ospedale regionale U. Parini e il presidio Beauregard hanno ricevuto per il quarto anno consecutivo due bollini rosa ciascuno. In totale sono stati premiati 355 ospedali di tutta Italia (49 in più rispetto alla precedente edizione).

"Nel caso delle due sedi ospedaliere valdostane - spiega l'Azienda Usl della Valle d'Aosta - sono stati valutati positivamente i servizi offerti da Diabetologia (assistenza e monitoraggio delle donne diabetiche in gravidanza), Dietologia e nutrizione clinica, Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Endocrinologia (presa in carico di donne in gravidanza con patologie tiroidee), Reumatologia, Geriatria, Ostetricia e Ginecologia (ambulatori specialistici endometriosi e dolore pelvico, percorso nascita, Medicina della riproduzione),Neonatologia e Patologia neonatale (anche con presenza di una foresteria), Neurologia, Oncologia medica (anche per attività in collaborazione con LILT e Viola), Urologia, Senologia, Psichiatria. Alla valutazione positiva hanno contribuito la presenza di un servizio di mediazione interculturale (rivolto in particolare alle donne straniere) e l’impegno nella lotta contro la violenza sulle donne".

Hanno ritirato il premio per conto dell’Azienda USL, Giorgio Galli (direttore della Comunicazione) e Paola Bocco (Ufficio stampa), entrambi referenti aziendali del programma Bollini Rosa.

