Infertilità maschile, dal 2020 visite al poliambulatorio di Donnas Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 11:44

DONNAS. Gli utenti che intendono sottoporsi a visite andrologiche per la procreazione assistita potranno fare riferimento dal prossimo anno anche al poliambulatorio di Donnas.

La struttura sanitaria situata in via Roma, spiega l'Azienda Usl, è già dotata della strumentazione tecnologica necessaria il servizio di alta specializzazione. A Donnas inoltre è presente «personale di supporto eccellente e preparato e anche per la sua collocazione geografica, vicina al Piemonte, regione dalla quale provengono molti pazienti», sottolinea l'andrologo Emanuele Baldassarre.

Dal mese di gennaio 2020 dunque l'ambulatorio di Urologia effettuerà visite dedicate specificamente alla procreazione medica assistita - PMA.

«Il potenziamento dei servizi presso l'ambulatorio di Donnas si inserisce nel quadro della continua innovazione ed implementazione delle strutture e delle tecnologie», aggiunge il direttore di SC Urologia, Sandro Benvenuti, e «rappresenta un passo importante e significativo, per una condivisione di esperienze tra ospedale e territorio, che in ottica futura lavoreranno sempre in più stretta sinergia e con la massima collaborazione».

