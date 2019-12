Valanghe, allerta arancio in 19 Comuni della Valle d'Aosta Pubblicato: Lunedì, 23 Dicembre 2019 15:02

AOSTA. In Valle d'Aosta aumenta l'allerta per la caduta di valanghe nelle zone lungo i confini con Francia, Svizzera e Piemonte. La causa principale è il forte vento che soffia in quota e rende instabili le masse di neve depositate negli ultimi giorni.

Il preallarme riguarda principalmente diciannove comuni (soprattutto in Valdigne e lungo il confine Svizzero) dove è segnalata l'allerta arancio (livello 2 in una scala da 0 a 3) per la possibilità di valanghe di medie e grandi dimensioni in zone antropizzate. Nella zona del Gran Paradiso la criticità è gialla (livello 1) con valanghe medie e grandi in zone non antropizzate.

La situazione meteo rimarrà stabile fino a domani mattina secondo le previsioni dell'Ufficio meteo regionale. Nel pomeriggio sono attese delle schiarite, ma il vento non perderà di intensità. Il giorno di Natale sono previsti al mattino addensamenti sulla dorsale di confine N e sul resto della regione sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio cielo sereno ovunque e vento in attenuazione.

E.G.