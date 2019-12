Ausl, nominati i direttori di Chirurgia bariatrica e Chirurgia d'urgenza Pubblicato: Martedì, 24 Dicembre 2019 10:51

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha nominato i nuovi direttori di Chirurgia bariatrica e Laparoscopia avanzata e di Chirurgia d'urgenza, due strutture semplici che fanno capo alla Chirurgia generale. Si tratta rispettivamente dei medici chirurghi specialisti Antonella Usai ed Alessandro Bosco, quest'ultimo anche operativo dell'elisoccorso.

Usai e Bosco entreranno in servizio dal 1° gennaio 2020.

«Con queste nomine - dice il dottor Paolo Millo, direttore della Chirurgia generale - si completa il progetto di riorganizzazione della struttura complessa di chirurgia generale, a cui le due strutture fanno riferimento, per una migliore organizzazione del lavoro mirato al miglioramento dei percorsi clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia dell'obesità , in chirurgia laparoscopica e nell'urgenza, ai fini di dare un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla ulteriore riduzione dei tempi di attesa».

