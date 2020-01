Aosta, al via campagna di screening per il tumore al colon-retto Pubblicato: Martedì, 07 Gennaio 2020 15:24

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta sta inviando in questi giorni decine di lettere agli abitanti di Aosta per invitarli a partecipare alla campagna di screening contro il tumore al colon-retto.

Il programma è rivolto alle persone nella fascia di età compresa tra i 50 ed i 74 anni che, ogni due anni, sono invitate a partecipare ai controlli gratuiti per verificare la presenza di sangue occulto nelle feci e scoprire così l'eventuale presenza di un tumore.

L'utente che riceve la lettera può ritirare un flaconcino da utilizzare per inserire le feci. Il contenitore deve essere consegnato entro sette giorni in una delle farmacie del capoluogo che aderiscono allo screening. Se l'esame è negativo la persona riceverà una lettera a casa, se invece l'esame sarà positivo il personale sanitario contatterà il paziente per prenotare un esame più approfondito.

E.G.