Fiera di Sant'Orso, pronto il piano di intervento per le emergenze sanitarie Pubblicato: Mercoledì, 15 Gennaio 2020 11:25

AOSTA. Anche quest'anno il 30 e 31 gennaio numerosi volontari e soccorritori saranno presenti nel centro di Aosta per garantire l'assistenza sanitaria ai visitatori della Fiera di Sant'Orso.

Come per ogni edizione dell'evento che richiama decine di migliaia di persone in città, l'Azienda Usl ha predisposto un piano di intervento per assicurare la massima capacità di intervento in caso di problemi di tipo sanitari. In piazza Narbonne sarà allestito il Posto Medico Avanzato (PMA) con personale medico e infermieristico e volontari della Croce Rossa Italiana e della Federazione dei Volontari del Soccorso che sarà attivo anche durante la veillà della sera del 30 gennaio. Inoltre ci saranno delle postazioni di soccorso con ambulanza posizionate all'Arco d'Augusto ed in piazza della Repubblica. Lungo il percorso fieristico l'assistenza sarà garantita da squadre a piedi di di volontari del soccorso 118 e della CRI che in caso di necessità potranno intervenire con defibrillatori nelle zone più difficili da raggiungere per le ambulanze.

Le postazioni con ambulanza e le squadre itineranti sono collegate con il PMA e con il Centro Operativo Interforze (COM).

«L'esperienza pluridecennale di questa organizzazione specifica e capillare sul territorio - spiega il dottor Luca Cavoretto, responsabile del Soccorso Sanitario 118 – ci permette di garantire un intervento immediato e con i mezzi appropriati durante la Fiera come in altre situazioni caratterizzate da elevato afflusso di persone. L’obiettivo è quello di presidiare il territorio, di ridurre al minimo le tempistiche del soccorso e di non gravare, in prima battuta, sulle strutture ospedaliere e sulla gestione ordinaria dell’emergenza. Fondamentale, da questo punto di vista, l’apporto prezioso dei Volontari del Soccorso 118 e CRI e degli altri Enti preposti alla risposta all’emergenza-urgenza».

E.G.