Indennità accompagnamento, fino al 31 marzo per la dichiarazione sul ricovero in istituto

AOSTA. I titolari di indennità di accompagnamento hanno tempo fino al 31 marzo per presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul ricovero o meno in istituto a titolo gratuito nel 2019 e nell'anno in corso. Lo ricorda l'assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito comporta la sospensione cautelativa della provvidenza economica e, trascorsi 60 giorni dalla scadenza, alla revoca. In caso di presentazione del documento nel periodo tra il 1° aprile e il 30 maggio non è prevista la corresponsione degli arretrati.

Il modulo della dichiarazione è reperibile anche sul sito della Regione e deve essere consegnato o trasmesso via fax alla Struttura regionale invalidità civile e tutele. Per la compilazione e la consegna è possibile rivolgersi ai Patronati.

Sono esentati dalla procedura i soggetti affetti dalla sindrome di Down.

