Sospetto caso coronavirus in Valle d'Aosta, test sono negativi



Sottoposta ad esame una bimba di 3 anni con febbre AOSTA. Rientra l'allerta per un possibile caso di coronavirus in Valle d'Aosta. Si trattava di una bimba di 3 anni originaria di Hong Kong che si trova in vacanza a Champoluc e che accusava febbre. "Il testo effettuato" sulla bambina, riferiscono in una nota l'assessorato regionale alla sanità e l'Azienda Usl valdostana, "inviato all'ospedale Sacco di Milano, ha dato esito negativo. Pertanto è evidente che lo stato febbrile della paziente sia dovuto a cause diverse dal coronavirus". La bimba era stata isolata nella camera d'albergo in cui alloggiava per precauzione in attesa degli esiti dell'esame. Marco Camilli