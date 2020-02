Psicosi coronavirus: in Valle d'Aosta mancano le mascherine



In diverse farmacie scorte esaurite in pochi giorni AOSTA. Psicosi coronavirus anche in Valle d'Aosta? Pare di sì, nonostante le rassicurazioni costanti che arrivano a livello nazionale ed anche locale. Negli ultimi giorni nella nostra regione sembra essersi verificato un aumento anomalo delle vendite di mascherine. In alcune farmacie situate nella zona di Aosta e nei comuni limitrofi per esempio le abituali scorte non bastano più. La richiesta è superiore al normale e i rifornimenti non riescono a stare al passo con la domanda che è appunto insolitamente alta. È difficile avere la certezza che questo aumento sia dovuto alla paura dei valdostani di poter contrarre in qualche modo il coronavirus, sicuramente tuttavia la coincidenza temporale è sospetta. Pochi giorni fa l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, invitava a non perdere la calma. «Non credo sia il caso di creare allarmismi in Valle», ha dichiarato in una intervista rilasciata ad Aostaoggi.it.



M.C.