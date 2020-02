Rifiuti, in Valle d'Aosta riciclate 5 tonnellate di lampadine



I dati del consorzio Ecolamp sulla raccolta di Raee nel 2019





AOSTA. Il consorzio Ecolamp ha reso noto alcuni dati regionali sulla raccolta e lo smaltimento di Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel corso dell'anno 2019. In tutta Italia il consorzio ha raccolto più di 3.600 tonnellate di Raee, per il 53 per cento piccoli elettrodomestici e per il 47 per cento sorgenti luminose esauste avviate al corretto riciclo. Per quanto riguarda quest'ultima categoria di rifiuti, in Valle d'Aosta ne sono state raccolte 5 tonnellate. «Chiudiamo il 2019 con un totale di 3.621 tonnellate di Raee avviati a riciclo, tra sorgenti luminose esauste e piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo correttamente conferiti nella raccolta differenziata - commenta Fabrizio D'Amico, direttore generale del consorzio Ecolamp -. Si tratta di quantitativi importanti, che tuttavia possono crescere ancora grazie al contributo di tutti i soggetti della filiera, inclusi i cittadini, che hanno la responsabilità del corretto smaltimento di questi rifiuti». «Uno dei risultati più evidenti della gestione virtuosa dei Raee - aggiunge D'Amico - è un tasso di recupero, tra materia ed energia, che ad oggi supera il 95% e che consente di rendere concreta un’economia di tipo circolare. Il bilancio 2019 per Ecolamp è quindi positivo e l’impegno del consorzio si rinnova con l’obiettivo di contribuire efficacemente ad una crescita qualitativa e quantitativa del servizio anche nel 2020». C.R.