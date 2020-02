Ultimi giorni per iscriversi al corso per operatore socio-sanitario



Il percorso per OSS è riservato a disoccupati residenti o domiciliati in Valle d'Aosta

AOSTA. Stanno per scadere i termini di iscrizione al nuovo corso base per operatore socio-sanitario organizzato dalla Progetto Formazione scrl per conto dell'assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali. Il percorso è rivolto ai disoccupati di età compresa tra i 25 ed i 67 anni non compiuti in possesso del titolo di studio di licenza media, residenti e domiciliati in Valle d’Aosta ed iscritti regolarmente presso i centri per l’impiego regionali. È un corso gratuito e con obbligo di frequenza che prevede un numero massimo di 16 partecipanti. In caso di superamento del numero di iscritti sarà organizzata una selezione che consisterà nel superamento di un test seguito da un colloquio. Le persone interessate devono presentare la domanda di iscrizione, su apposito modulo, entro il 7 febbraio presso una delle due sedi di Progetto Formazione s.c.r.l. situate a Pollein (loc. Autoporto, 14) e Châtillon (loc. Panorama, 24). redazione