Coronavirus, riunione tecnica e videoconferenza con Roma nella sede della Protezione civile



L'unità di crisi valdostana ha partecipato alla riunione del Comitato operativo nazionale AOSTA. Nella sede della Protezione civile a Saint-Christophe è svolta stamane una videoconferenza in collegamento con il vertice tenuto a Roma con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul tema Coronavirus. Le unità di crisi e gli amministratori locali (per la Valle d'Aosta hanno partecipato anche il presidente della Regione Renzo Testolin e l'assessore alla sanità Mauro Baccega) hanno avuto modo così di partecipare alla riunione del Comitato operativo nazionale sul Coronavirus e di analizzare la situazione anche alla luce degli ultimi contagi confermati e della notizia di un secondo decesso in Italia. Nella sede della Protezione civile stamane si è anche svolta una riunione del sistema Valle d'Aosta attivato per far fronte all'emergenza sul territorio regionale "per dare informazioni e risposte corrette ai cittadini", spiega la Regione. redazione