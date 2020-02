Coronavirus, tre persone sotto osservazione in Valle d'Aosta



I tamponi inviati all'ospedale Sacco di Milano per l'analisi AOSTA. Tre persone risultano essere in stato di sorveglianza attiva in Valle d'Aosta per sospetto Coronavirus. Si tratta di pazienti che manifestavano sintomi influenzali e che sono stati intercettati dall'Unità di crisi per l'emergenza. Lo conferma la presidenza della Regione. Per ora si tratta appunto di casi sospetti: bisogna aspettare l'esito dei tamponi già inviati all'ospedale Sacco di Milano per avere smentita o conferma. I tre, come detto, sono sottoposti a sorveglianza attiva così come coloro con cui sono stati a stretto contatto. Come misure preventive è bene ricordarsi di lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con persone che provengono dalle zone focolaio e con persone che hanno febbre o problemi respiratori. Nei casi sospetti le persone non devono recarsi al pronto soccorso bensì rimanere a casa o nel luogo in cui si trovano e telefonare immediatamente al 112. M.C.