Coronavirus, negativo uno dei pazienti sotto osservazione in Valle d'Aosta



Altri due tamponi eseguiti in mattinata su un valdostano e un turista AOSTA. «Nella notte non ci sono state evoluzioni se non l'arrivo dei risultati di uno dei quattro campioni che è risultato negativo.» Lo ha comunicato il presidente della Regione, Renzo Testolin, nell'appuntamento con la stampa organizzato nel primo pomeriggio di oggi con l'unità di crisi regionale sul Coronavirus. Gli esiti degli altri tre tamponi inviati ieri sono in ritardo «per l'aumento delle richieste di verifica e numero limitati di centro che svolgono l'attività», ha aggiunto Testolin. Inoltre questa mattina altri due test eseguiti su un valdostano e un turista sono stati inviati ai centri per le analisi del caso. Al momento quindi si attendono i risultati di cinque test. I pazienti da ieri sotto osservazione «sono tutti in buona salute, hanno una sintomatologia di tipo influenzale senza gravi compromissioni respiratorie. La situazione dal punto di vista clinico per ora è sotto controllo».



Situazione confini nazionali

«Il ministro Di Maio e della Salute hanno comunicato che domani è prevista una riunione a Roma con i ministri dei Paesi confinanti e i ministri degli esteri per approfondire la questione dei confini, per identificare una linea comune su tutto il territorio nazionale su come comportarci». Scuole

«Siamo tranquilli per il discorso scuole. Le scuole sono chiuse almeno fino a mercoledì o sabato» per le festività del Carnevale. «Oggi pomeriggio sarà esaminata la questione nel complesso. Questa mattina è stata fatta una verifica per dare informazioni e raccogliere suggestioni sugli asili nido». Scanner all'aeroporto

Da domani l'aeroporto regionale sarà dotato di scanner per il controllo dei passeggeri. Manifestazioni confermate

Il presidente della Regione ha ribadito che, allo stato attuale, nessuna manifestazione è cancellata. C.R.