Notte degli Gnomi, torna l'operazione di salvataggio dei rospi



Molti piccoli anfibi muoiono schiacciati dalle auto durante la migrazione di fine inverno AOSTA. Con l'avvicinarsi della primavera ritorna la "Notte degli gnomi", l'iniziativa di protezione dei rospi adulti che alla fine dell'inverno, come ogni anno, migrano per fare ritorno nelle zone umide. Nel corso della migrazione (che quest'anno potrebbe avvenire in anticipo vista la situazione climatica) molti anfibi rimangono uccisi schiacciati dalle vetture sulle strade. La struttura regionale Flora e Fauna, in collaborazione con il Corpo Forestale della Valle d’Aosta, da diversi anni organizza quindi questa operazione di recupero dei rospi nelle zone in cui normalmente avvengono gli attraversamenti al fine di aiutarli a superare indenni i tratti stradali più pericolosi, individuati nei comuni di Brissogne e Villeneuve. I volontari possono aderire mettendosi in contatto con la Struttura Flora e Fauna dell'assessorato regionale all'ambiente. La partecipazione è libera e gratuita; per i minorenni è obbligatoria la presenza di un adulto. Le operazioni avvengono di notte ed è richiesta la disponibilità a operare tra le ore 20.00 e le ore 23.00 circa. È obbligatorio indossare un giubbotto giallo riflettente ad alta visibilità ed è consigliato calzare degli stivali, munirsi di una torcia elettrica, un impermeabile, un sacchetto di plastica e un asciugamano. Clara Rossi