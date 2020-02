Valle d'Aosta, tutti negativi i test sul Coronavirus



In Valle non ci sono casi né sospetti né confermati di Covid-2019

AOSTA. Sono arrivati nelle ultime ore i risultati degli ultimi tre tamponi eseguiti su altrettanti pazienti per sospetto caso di Coronavirus - Covid-2019. Per tutti l'esito è negativo. La notizia è confermata anche dal governo regionale della Valle d'Aosta che sta seguendo la situazione insieme all'unità di crisi. Al momento dunque in Valle d'Aosta non ci sono casi né sospetti né confermati di Coronavirus. Le persone sottoposte alla procedura di verifica in via precauzionale - quattro turisti e due valdostani - avevano avuto contatti con le zone endemiche della Lombardia e presentavano febbre e sintomi respiratori lievi.

M.C.