Coronavirus, negativo valdostano ricoverato in ospedale



In Valle d'Aosta al momento nessun caso sospetto o confermato AOSTA. "Anche l'ultimo test effettuato sul tampone inviato ieri all'Amedeo Savoia di Torino ha dato esito negativo": lo annuncia in una nota l'unità di crisi che sta seguendo la situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. L'ultimo esame era stato eseguito su un valdostano che presentava febbre e sintomi respiratori acuti. Per precauzione, in attesa di ricevere i risultati, l'uomo era stato ricoverato e isolato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta. Ad oggi quindi in Valle d'Aosta non ci sono casi nemmeno sospetti di Covid-2019. M.C.