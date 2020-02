Meteo, in Valle d'Aosta tornano freddo e neve anche sul fondo valle



Domenica era stata registrata la temperatura record di 25,9°C AOSTA. Trascorse alcune giornate insolitamente calde per il mese di febbraio - a Saint-Christophe domenica è stata registrata la temperatura record di 25,9°C, la più alta da quando esiste la stazione di monitoraggio attiva dal 1974 - sulla Valle d'Aosta è tornato l'inverno con precipitazioni nevose anche a bassa quota. I primi fiocchi di neve sono caduti in alcune zone già dalla serata di ieri fino ai 900 metri e oggi il limite neve è sceso attorno ai 500/600 metri. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell'Ufficio Meteo regionale, ci sarà ancora cielo molto nuvoloso con nevicate in progressivo confinamento alla dorsale alpina Nord e Ovest con possibili schiarite nella Valle centrale ed in bassa Valle. Domani, giovedì, la neve tornerà a cadere nel pomeriggio fino ai 600 - 900 metri. Sono previste precipitazioni deboli e diffuse, moderate sui settori centro-occidentali. redazione