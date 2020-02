Sarà presto liberata l'aquila trovata ferita a Rhêmes-Saint-Georges



L'esemplare di circa 3 anni era rimasto coinvolto in uno scontro con altri rapaci QUART. Tornerà presto in libertà l'aquila reale trovata ferita a gennaio a Rhêmes-Saint-Georges dal personale del Parco Nazionale del Gran Paradiso. L'esemplare, una femmina di circa tre anni, aveva avuto uno scontro con altri rapaci della sue specie. In questo mese è stata curata dal personale del Centro di recupero degli animali selvatici di Quart che l'ha rimessa in sesto e riabilitata al volo. Tra qualche giorno quindi sarà liberata. Al suo rilascio, l’aquila reale sarà dotata di un anello di riconoscimento e - grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale dello Stelvio, con il Max Planck Institute for Ornithology di Radolfzell (Germania) e con la Stazione Ornitologica Svizzera di Sempach - le sarà applicato un dispositivo GPS attraverso cui raccogliere importanti dati sui suoi movimenti. I dati confluiranno nel progetto Ecologia e dispersione dell’aquila reale (Aquila chrysaetos) sulle Alpi. C.R.

(immagine di archivio)